Рамос забил команде Роналду и привёз ещё один гол в свои ворота

И во втором тайме матча между «ПСЖ» и звёздными футболистами аравийских клубов забиваются голы. В начале 45-минутки Криштиану Роналду едва не оформил хет-трик, но все же голкипер помешал ему добить мяч в сетку. А вот соперник свой момент реализовал. Килиан Мбаппе на левом краю штрафной здорово финтил, после чего поднял голову и прострелил вдоль цели, оказавшийся в нужном месте Серхио Рамос переправил мяч в сетку, сделав счет 3:2 в пользу французского коллектива. Отметим, что именно испанский ветеран не помешал Криштиану Роналду оформить дубль.

В ответной атаке аравийцы забили в третий раз. Чан Хёнсу головой переправил мяч в сетку после корнера. Неудачно опекал его… именно Рамос.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.