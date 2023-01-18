Верратти и Мукиэле не сыграют против Роналду в товарищеском матче

Игроки «ПСЖ» Марко Верратти и Норди Мукиэле не смогут сыграть в товарищеской встрече против сборной Эр-Рияда, которая состоится 19 января. Причина – травмы, сообщает пресс-служба парижан. По прогнозам, итальянский ветеран «ПСЖ» сможет играть уже на следующей неделе, а вот у Мукиэле ситуация сложнее.

Напомним, сборная Эр-Рияда сыграет против «ПСЖ» 19 января, встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд», что в столице Саудовской Аравии.

Матч примечателен тем, что сборную Эр-Рияда на игру в качестве капитана выведет звёздный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а в составе «ПСЖ» играет Лионель Месси. Поэтому две звезды мирового футбола встретятся на поле вновь.