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Товарищеские матчи по футболу

Верратти и Мукиэле не сыграют против Роналду в товарищеском матче

18 Января 2023 • 00:32 Комментировать
Аль Наср и Аль Хиляль Алл Старс
...
ПСЖ
19.01 20:00

Игроки «ПСЖ» Марко Верратти и Норди Мукиэле не смогут сыграть в товарищеской встрече против сборной Эр-Рияда, которая состоится 19 января. Причина – травмы, сообщает пресс-служба парижан. По прогнозам, итальянский ветеран «ПСЖ» сможет играть уже на следующей неделе, а вот у Мукиэле ситуация сложнее.

Напомним, сборная Эр-Рияда сыграет против «ПСЖ» 19 января, встреча пройдёт на стадионе «Кинг Фахд», что в столице Саудовской Аравии.

Матч примечателен тем, что сборную Эр-Рияда на игру в качестве капитана выведет звёздный новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду, а в составе «ПСЖ» играет Лионель Месси. Поэтому две звезды мирового футбола встретятся на поле вновь.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Норди Мукиэле
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АЛЬ НАСР И АЛЬ ХИЛЯЛЬ АЛЛ СТАРС ПСЖ
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