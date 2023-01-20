Роналду или Месси: Что показал очный матч в Саудовской Аравии

В четверг в Саудовской Аравии прошёл товарищеский матч, в котором впервые за два с лишним года встретились на поле Криштиану Роналду и Лионель Месси. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом рандеву.

Товарищеский матч между командой звёзд «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля», с одной стороны, и «ПСЖ» – с другой, многие называли новой битвой Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Успели вспомнить, что в последний раз на поле они выходил друг против друга в декабре 2020 года. Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» 3:0, а португалец оформил дубль. И вот новая встреча.

Однако всё это было лишь маркетинговым ходом, понятное дело. В условной битве Роналду и Месси аргентинец победил. Успех на чемпионате мира уже безо всяких скидок и оговорок навсегда сделал Лео легендой футбола. Роналду уже этого не достичь в силу возраста. Их противостояние закончилось не только по причине победы Месси, но и в силу времени. Роналду оказался уже не нужен топ-клубам и отправился доигрывать в Саудовскую Аравию.

Забавно, что первый матч португальца в качестве игрока «Аль-Насра» случился именно против Месси. И хотя для всех это действительно было маркетингом, для португальца всё было по-серьёзному. Роналду всегда был гением мотивации, и даже переезд в Саудовскую Аравию ничего не изменил. Настрой португальца был заметен ещё на предматчевой разминке. Пока Месси с товарищами улыбался и получал удовольствие, португалец серьёзно подошёл к делу.

Кажется, быстрый гол Месси в матче только больше разозлил Роналду. Португалец очень хотел забить, хотел забить, хотел быть лучше. Было заметно, что мотивации у него хватает. Да, саудовская команда играла на Роналду, и это было понятно, исходя из уровня сопротивления. Роналду в итоге заработал пенальти, реализовал его, а потом забил ещё. Португалец очень пытался доказать, что он ещё может бороться, может забивать топ-клубам.

Наверное, уходя с поля в середине второго тайма, Роналду вполне думал про себя, что вновь всем доказал своё величие. Когда он уходил, его команда, конечно, проигрывала, но пропустила буквально за минуту до этого. Игра выглядела почти равной. Сам Роналду оформил дубль. И это всё против «ПСЖ», который намного сильнее по составу. Но с Роналду даже игроки «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» могут играть против всех.

Проблема в том, что парижане, конечно, играли вполсилы и даже расслабленно. Уж точно подопечные Руди Гарсии не ставили себе задачу выиграть, а тот же Месси и не думал о каком-то соперничестве с Роналду. Он спокойно забил, заработал пенальти и дал его пробить Неймару. Если португальцу было важно что-то доказать, то аргентинец уже давно всё это сделал.

Хотя, возможно, на самом деле никакого соперничества и не было. После матча Роналду и Месси поприветствовали друг друга, и каждый подумал о своём. У аргентинца есть победа на чемпионате мира. У португальца компенсация в виде огромного контракта. Конечно, не трофей, но хоть что-то хорошее. Однако кадр с их разговором после матча скорее лишь вновь дал пищу грустным мыслям. Карьеры двух легенд 10-х годов подходят к концу. Возможно, это была их последняя встреча друг против друга. Уже скоро нам останется лишь пересматривать архивные видео с игрой каждого из них.

Роман Андреев