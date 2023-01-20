Анчелотти – о победе над «Вильярреалом»: «Я был очень зол после первого тайма»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает о волевой победе над «Вильярреалом» в Кубке Испании (3:2).

К перерыву на табло горел счёт 2:0 в пользу соперников «сливочных». Во втором тайме точные удары Винисиуса Жуниора, Эдера Милитао и Дани Себальоса принесли мадридцам победу.

«В перерыве я был очень зол. Мы полностью провалили первый тайм, «Реал» не должен играть подобным образом. Я сказал игрокам, чтобы они проснулись. К счастью, они здорово отреагировали, но мы были слишком близки к полному краху. Да, в итоге мы выиграли, но ужасная игра из первого тайма забудется нескоро», – заявил в послематчевом интервью Анчелотти.