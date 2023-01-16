«Реал» не намерен подписывать новых игроков в январе

В мадридском «Реале» не собираются заниматься усилением команды в зимнее трансферное окно.

После поражения «сливочных» от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (1:3) стало известно о недовольстве руководства клуба последними результатами и игрой команды. Несмотря на это, как сообщает издание Cope, подписания в январское трансферное окно не планируются. Боссы мадридцев верят, что текущий состав достаточно хорош, чтобы вернуть былую форму и исправить сложившуюся ситуацию.

На данный момент «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от «Барселоны» на три очка.