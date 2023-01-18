5 игроков «Реала» не сыграют в завтрашнем матче Кубка Испании против «Вильярреала»

Мадридский «Реал» будет вынужден справляться без пятерых игроков в завтрашнем матче ⅛ финала Кубка Испании против «Вильярреала». По информации от Madrid Xtra, игру пропустят Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Давид Алаба, Дани Карвахаль и Лукас Васкес.

Четыре из перечисленных футболистов обычно выступают в основном составе. Исключением является лишь Васкес, который наверняка пропустит ещё минимум месяц.

Матч между «Вильярреалом» и «Реалом» стартует завтра в 22:00 по московскому времени. Напомним, в последний раз «королевский клуб» выигрывал Кубок Испании в сезоне-2013/14, когда в финале была обыграна каталонская «Барселона».