Анчелотти разгневался на звезду «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти остался крайне недоволен поведением нападающего команды Родриго после замены в поединке 1/8 финала Кубка Испании с «Вильярреалом». После замены тренер гневно высказался в адрес скамейки запасных, где находился южноамериканец.

«Я заменил Родриго, потому что было видно, что он устал. Мы решили не рисковать и убрали игрока с поля. Он не подал мне руку при замене, надеюсь, он просто забыл это сделать. Я напомнил ему, чтобы он больше так не делал», - передает слова итальянского тренера Gе Globo.

Мадридский гранд уступал «Вильярреалу» по ходу встречи со счетом 0:2, однако по итогу смог вырвать победу – 3:2. Родриго был заменен в начале второго тайма.