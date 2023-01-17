Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Анчелотти был против продажи Каземиро

17 Января 2023 • 10:46 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
1 4.50 X 3.75 2 1.78
18.01 23:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти летом не хотел расставаться с полузащитником Каземиро, который перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро. По информации от Diario AS, итальянец выступал против продажи бразильца на «Олд Траффорд».

Если верить источнику, Анчелотти хотел ротировать состав с Каземиро и Тчуамени. Тем не менее, руководство оценило ситуацию иначе. Верхушка «королевского клуба» на стала препятствовать уходу бразильца, так как 30-летний игрок хотел покинуть команду.

В этом сезоне Каземиро отметился уже двумя голами и тремя ассистами в Английской премьер-лиге – это лучшие показатели результативности в карьере бразильца с кампании 2020/21.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Юнайтед Каземиро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРИСТАЛ ПЭЛАС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
11:18 · Англия. Премьер-лига
Слуцкий считает, что Осимхен лучше Холанна
11:04 · Англия. Премьер-лига
Арнаутович может вернуться в АПЛ
11:03 · Англия. Премьер-лига
Варан: «Мы видим эволюцию «Манчестер Юнайтед»
10:46 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти был против продажи Каземиро
10:36 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» ищет замену Сарабии
10:29 · Англия. Премьер-лига
Фабрицио Романо: «Манчестер Юнайтед» давно интересуется Осимхеном, но им предстоит столкнуться с серьёзной конкуренцией»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Конте может покинуть «Тоттенхэм»
09:34 · Англия. Премьер-лига
Варан рассказал об атмосфере на «Олд Траффорд»
06:37 · Англия. Премьер-лига
Игрок ПСВ согласовал условия контракта с топ-клубом АПЛ
06:05 · Англия. Премьер-лига
Новичок «МЮ» Вегхорст: Нападающие живут ради голов
03:02 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовит 75 миллионов евро на новый трансфер
02:47 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» может усилиться форвардом «Манчестер Юнайтед»
02:31 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд готов продлить контракт с «МЮ»
02:30 · Англия. Премьер-лига
Бенитес решил вернуться в АПЛ 1
02:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем