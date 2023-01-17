Анчелотти был против продажи Каземиро

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти летом не хотел расставаться с полузащитником Каземиро, который перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро. По информации от Diario AS, итальянец выступал против продажи бразильца на «Олд Траффорд».

Если верить источнику, Анчелотти хотел ротировать состав с Каземиро и Тчуамени. Тем не менее, руководство оценило ситуацию иначе. Верхушка «королевского клуба» на стала препятствовать уходу бразильца, так как 30-летний игрок хотел покинуть команду.

В этом сезоне Каземиро отметился уже двумя голами и тремя ассистами в Английской премьер-лиге – это лучшие показатели результативности в карьере бразильца с кампании 2020/21.