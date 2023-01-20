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Кубок Испании

Асенсио прокомментировал выход «Реала» в 1/4 финала Кубка Испании

20 Января 2023 • 08:52 Комментировать
Вильярреал
2:3
Реал Мадрид
окончен

Марко Асенсио, являющийся полузащитником мадридского «Реала», поделился оценкой победного для его команды матча 1/8 финала Кубка Испании против «Вильярреала», который завершился со счётом 3:2.

«Сейчас мы довольны. В раздевалке говорили о том, как можем вернуться в игру, что мы должны проявить характер. Мы очень счастливы и хотим добиться большего. В перерыве мы обсуждали то, что должны изменить некоторые вещи в тактическом аспекте. Команда должна попытаться исправить отрицательные моменты, но сохранить позитивный настрой. Мы в четвертьфинале. Будем готовиться к воскресному матчу в чемпионате», – передаёт речь Асенсио издание Marca.

Следующий матч «Реал» сыграет против «Атлетика» из Бильбао в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Поединок запланирован на 22 января.Стартовый свисток будет дан в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Марко Асенсио
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