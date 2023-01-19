Миятович: «Азара уже можно считать бывшим футболистом»

Экс-игрок мадридского «Реала» Предраг Миятович высказался о спаде Эдена Азара.

Летом 2019 года мадридцы приобрели вингера у «Челси» за 115 млн евро, но после трансфера бельгиец быстро утратил былой статус и не смог закрепиться в основной команде «сливочных».

«Произошедшее с Азаром – это что-то невероятное. Никто не ожидал ничего подобного, когда он переходил в «Реал». Можно сказать, что сейчас, упоминая Азара, вы говорите о бывшем футболисте», – приводит издание TMW слова Миятовича.

Эден Азар провёл за «Реал» 73 матча, в которых семь раз поразил чужие ворота и в 11 случаях ассистировал товарищам по команде.