Кроос хочет остаться в «Реале» на следующий сезон

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос решил продолжить выступления в клубе.

33-летний хавбек всерьёз размышлял о завершении карьеры по окончании сезона, когда истечёт его действующий контракт с клубом, но, по информации источника, решил отложить уход как минимум на один год. Согласно El Nacional, Кроос готов продлить контракт и продолжить выступления за «сливочных» в сезоне 2023/24. К немецкому футболисту также проявляют интерес другие клубы, но он не намерен покидать «Реал».

В 22 матчах текущей кампании Тони Кроос однажды поразил чужие ворота и четырежды ассистировал товарищам по команде.