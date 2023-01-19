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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» готова продать Йовича спустя всего полгода после его прихода из «Реала»

19 Января 2023 • 20:08 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
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Через 2 ч. 21 мин.

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович может быть продан в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом серб пополнил ряды «фиалок», перебравшись из мадридского «Реала» свободным агентом. 25-летний форвард не оправдал ожидания в первой половине нынешнего сезона, поэтому может быть выставлен на продажу, докладывает издание Marca. Примечательно, что 50% от общей суммы следующего трансфера игрока достанется «Реалу».

Лука Йович провёл 25 матчей за «Фиорентину», записав себе в актив семь забитых мячей и одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фиорентина Лука Йович Трансферы футбола - зима 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
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