«Фиорентина» готова продать Йовича спустя всего полгода после его прихода из «Реала»

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович может быть продан в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом серб пополнил ряды «фиалок», перебравшись из мадридского «Реала» свободным агентом. 25-летний форвард не оправдал ожидания в первой половине нынешнего сезона, поэтому может быть выставлен на продажу, докладывает издание Marca. Примечательно, что 50% от общей суммы следующего трансфера игрока достанется «Реалу».

Лука Йович провёл 25 матчей за «Фиорентину», записав себе в актив семь забитых мячей и одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 млн евро.