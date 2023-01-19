Анчелотти может возглавить сборную Бразилии в 2024 году, переговоры пройдут в скором времени

Бразильская конфедерация футбола в ближайшие недели проведёт встречу с главным тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Об интересе к итальянскому специалисту со стороны сборной Бразилии интересно уже давно, и с недавних пор слухи вновь получили распространение в СМИ. По данным UOL Esporte, Анчелотти действительно может возглавить бразильскую национальную команду, но не в нынешнем году, а летом 2024 года, когда подойдёт к концу его действующий договор с «Реалом». Совсем скоро состоится встреча рулевого с представителями бразильской футбольной конфедерации, где стороны обсудят потенциально сотрудничество.