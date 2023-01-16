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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Реале» прокомментировали информацию о возможном проведении ретро-матча со «Спартаком»

16 Января 2023 • 17:28 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Реал Мадрид
1 3.00 X 3.65 2 2.25
19.01 23:00

Пресс-атташе «Реала» Хуан Камило Андраде ответил на вопрос о том, состоится ли матч легенд между «сливочными» и «Спартаком». Ранее сообщалось, что товарищеская встреча может состояться предстоящим летом.

«У меня нет никакой информации о том, что ретро-матч «Реала» и «Спартака» действительно состоится», — приводит слова Андраде Sport24.

По данным СМИ, «Спартак» хочет провести ретро-матч в память о легенде клуба Илье Цымбаларе на своем домашнем стадионе.   

На данный момент «Спартак» (36 очков в РПЛ) и «Реал» (38 очков в Ла Лиге) занимают второе место в своих национальных чемпионатах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Спартак Москва Хуан Камило Андраде
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Комментарии (1)
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ARTUR
16 Января 2023 в 17:58
Интересно сам Илья был бы рад такому матчу в нынешних реалиях )))??
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