Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти хочет выслушать предложение от сборной Бразилии. Напомним, «пентакампеоне» хотят видеть итальянца своим новым тренером, который должен заменить уволенного Тите.

По информации от журналиста Бруно Андраде, президент «Вальядолида» и бывший игрок «Реала» Роналдо может помочь Анчелотти устроиться в сборную Бразилии.

Ещё неизвестно, отработает ли итальянец до конца свой контракт с «королевским клубом». Напомним, соглашение Анчелотти со «сливочными» истекает в конце следующего сезона. Ходят слухи, что руководство «Реала» недовольно некоторыми решениями Карло.