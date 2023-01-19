Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти хочет выслушать предложение от сборной Бразилии

19 Января 2023 • 14:05 Комментировать
Вильярреал
...
Реал Мадрид
1 2.85 X 3.65 2 2.35
Через 7 ч. 31 мин.

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти хочет выслушать предложение от сборной Бразилии. Напомним, «пентакампеоне» хотят видеть итальянца своим новым тренером, который должен заменить уволенного Тите.

По информации от журналиста Бруно Андраде, президент «Вальядолида» и бывший игрок «Реала» Роналдо может помочь Анчелотти устроиться в сборную Бразилии.

Ещё неизвестно, отработает ли итальянец до конца свой контракт с «королевским клубом». Напомним, соглашение Анчелотти со «сливочными» истекает в конце следующего сезона.  Ходят слухи, что руководство «Реала» недовольно некоторыми решениями Карло.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Января
14:38 · Испания. Ла Лига
Модрич и Бензема останутся в «Реале», если захотят
14:13 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес будет задержан по обвинению в сексуальных домогательствах
14:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти хочет выслушать предложение от сборной Бразилии
13:31 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов поддержал идею организовать ретро-матч между «Спартаком» и «Реалом»
13:29 · Испания. Ла Лига
Депай отправился на медосмотр в Мадрид
11:01 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес обратился к услугам психолога
10:32 · Испания. Ла Лига
Лунин удивлён решением Анчелотти поставить Куртуа в основу на матч с «Вильярреалом»
08:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» объявила о трансфере официально
07:43 · Испания. Ла Лига
Суарес: «Мы с Месси хотели завершить карьеру в «Барселоне»
00:50 · Испания. Кубок
«Атлетико» прошёл «Леванте», забив голы во втором тайме
00:32 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» Пуч испытывает проблемы с адаптацией после перехода в клуб МЛС
00:08 · Англия. Премьер-лига
Интерес к Гвардиолу сохраняют три топ-клуба
18 Января
23:58 · Испания. Кубок
«Атлетик» уверенно выбил «Эспаньол» из Кубка
23:47 · Испания. Ла Лига
Данджума пропустил несколько тренировок «Вильярреала»
23:18 · Англия. Премьер-лига
Хави одобряет приход в «Барселону» португальского нападающего 1
Все новости
Рекомендуем