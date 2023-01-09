Рианчо: «В киевском «Динамо» я был более счастлив, чем в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо сравнил этап своей московской карьеры с периодом работы в киевском «Динамо». Напомним, с 2014 по 2016 год испанский специалист исполнял роль помощника наставника украинской команды.

По словам Рианчо, в «Динамо» он был более счастлив, чем в «Спартаке», так как в качестве тренера «красно-белых» ему довелось проработать не так много времени.

«С киевским «Динамо» мы выиграли два титула Премьер-Лиги, два Кубка Украины и Суперкубок — это навсегда останется в моём сердце. В «Спартаке» у меня не было таких чувств. Это был отрезок, который длился всего шесть месяцев. Не было времени завязать крепкие отношения с фанатами», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, Рианчо возглавлял «Спартак» в 2018 году. Ранее он также работал в казанском «Рубине» и ряде испанских клубов.