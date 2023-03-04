Спартак - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

«Спартак» с «Уралом» в ближайшее время будут играть часто, в субботу им предстоит матч в РПЛ, а затем - кубковые поединки. Команда Виктора Ганчаренко здорово провела осеннюю часть сезона, но сегодня рискует прервать бесконечную серию поединков без поражений. Соперник очень хорошо выглядел как на сборах, так и в первых весенних матчах против «Динамо». Также в личных встречах у «красно-белых» четыре победы подряд.

С 14:00 смотрим игру на «Матч Премьер» и «Беларусь 5», а также на Arena Sport 1 Croatia, Arena Sport 3 BiH и Arena Sport 2 Premium Serbia. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru. Бесплатная видеотрансляция у спонсора «Спартака» - букмекера WinLine.