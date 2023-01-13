Бывший игрок «Зенита» предложил «Спартаку» избавиться от Промеса

Нидерландский нападающий «Спартака» Куинси Промес заполучил проблемы с законом в своей стране, его ждут в суде 3 марта - прямо перед возобновлением чемпионата. Бывший футболист питерского «Зенита» Валерий Цветков считает, что эта ситуация ставит под удар весь российский футбол и его репутацию. Для спасения лица «Спартаку» следует расстаться с Промесом в силу того, что игрок стал фигурантом уголовного дела.

- Мне кажется, если на Промеса заведено, то такой футболист не должен быть в какой‑либо в команде, в том числе в российском «Спартаке». Так что вся эта история в какой‑то степени бросает тень на «Спартак» и наш футбол, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».