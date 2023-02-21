Бикфалви — о «Зените»: «Мы играем не с денежными мешками, а против футболистов»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился мнением о конкуренции с «Зенитом» в РПЛ. Напомним, что команда из Санкт-Петербурга выиграла четыре последних розыгрыша чемпионата России кряду.

Румынский футболист считает, что на футбольном поле соперничать с «сине-бело-голубыми» можно, а за его пределами это нереально.

«Мы же играем не с денежными мешками, а против футболистов. Так что на поле всё возможно — там шансы 50 на 50. За его пределами — нет, они вне конкуренции», — цитирует Бикфалви «Спорт-Экспресс».

После 17 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. «Урал» же с 21 баллом в своём активе занимает 10-ю строчку.