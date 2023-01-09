Агент Рассказова высказался о возможном уходе игрока из «Спартака»

Валериюс Мижигурскис, представитель защитника столичного «Спартака» Николая Рассказова, прокомментировал слухи о возможном уходе игрока.

«На сегодняшний день мы не определились. Мы общаемся с руководством по поводу продления контракта. Интерес от других клубов был, ни для кого не секрет, наверное», — заявил агент футболиста в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, рано говорить о каком-либо решении, поскольку у клуба есть предложения по Рассказову, а сам игрок и его окружение будут принимать решение позже.

Напомним, что Николай является воспитанником «Спартака», выступая за первую команду с сезона 2018/2019. В нынешнем сезоне на его счету лишь четыре игры в рамках Российской премьер-лиги.