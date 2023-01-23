Салихова: «Абаскаль понравился своей уверенностью и подготовленностью»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, вспомнила назначение Гильермо Абаскаля на тренерский пост «красно-белых».

Салихова отметила роль бывшего спортивного директора «Спартака» Луки Каттани в процессе поиска наставника, назвав итальянца «топовым» специалисту. «Каттани чётко прочувствовал, какой тренер подойдет этой команде. Он учёл все особенности «Спартака», среды, прошлые неудачные и положительные опыты. Он знал, что я всегда за то, чтобы доверять молодым, амбициозным, с хорошей тренерской школой. Абаскаль понравился своей уверенностью и подготовленностью», — рассказала Салихова в интервью изданию Sport24. По её мнению, испанец является ярким и самодостаточным тренером, который оказался в «Спартаке» в непростое для клуба время.

Напомним, что Гильермо Абаскаль возглавил «красно-белых» перед началом нынешнего сезона. После 17 туров в таблице Российской премьер-лиги «Спартак» занимает вторую строчку, отставая от «Зенита» на шесть баллов.