Гранат: «Абаскаль заслужил новый контракт»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат оценил продление московским «Спартаком» контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Напомним, что стороны заключили новое соглашение сегодня, его срок – до середины 2025 года.

«Он полностью заслужил новый контракт, ведь он уже показал хорошую работу, дающую результат. Полагаю, что команда при нём и дальше будет прогрессировать, поэтому всё по делу, такого решения от «Спартака» стоило ожидать», - цитирует Граната «Чемпионат».

33-летний испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавил «красно-белых» летом 2022 года, ныне его клуб в РПЛ идёт на втором месте, отставание от лидера не маленькое, но и не слишком большое – всего шесть баллов.