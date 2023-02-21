Агент прокомментировал информацию о том, что Кейта Бальде мог оказаться в ЦСКА

Фредерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, отреагировал на информацию о том, что сенегальский футболист летом прошлого года мог оказаться в ЦСКА.

«Бальде предлагали ЦСКА этим летом? Это неправда», — приводит слова Пасторелло «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» в августе прошлого года из «Кальяри». За «красно-белых» 27-летний футболист успел провести лишь одну игру, в которой результативными действиями ему отметиться не удалось.

Ранее форвард также выступал за «Интер», «Сампдорию», «Монако» и «Лацио». В составе команды из Рима сенегальский футболист дважды доходил до финала Кубка Италии.