Слуцкий посетил контрольный матч «Урала»

Знаменитый российский тренер Леонид Слуцкий посетил товарищеский матч екатеринбургского «Урала». Напомним, сегодня «шмели» играли на сборе в ОАЭ против команды «Арарат-Армения». Фото Слуцкого рядом с президентом «Урала» Григорием Ивановым опубликовала пресс-служба МИР РПЛ.

По итогу игру «Урал» не смог обыграть своего армянского соперника, матч завершился со счётом 1:1, в составе уральского клуба отличился защитник Сильвие Бегич.

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», клуб Первой лиги тренер покинул ближе к концу прошлого года, и пока специалист не нашёл новую работу.