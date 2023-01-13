Юран уверен, что Рассказов ещё пригодится «Спартаку»

Российский футбольный тренер Сергей Юран допустил, что «красно-белым» ещё пригодится защитник Николай Рассказов.

«Рассказов - это российский футболист, который в прошлом играл за молодёжную сборную страны и даже вызывался в первую сборную. В первой части сезона ему не давали играть. Думаю, в «Спартаке» немного поспешили», - цитирует Юрана «Матч-ТВ».

Что касается футболиста, то в последние дни СМИ пишут о его возможном уходе из стана «Спартака», главный кандидат – «Крылья Советов» из Самары.

В текущем сезоне 25-летний футболист сыграл за «Спартак» в 11 матчах во всех турнирах и один раз забил гол.