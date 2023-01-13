Шишкин – о Мевле: «Ему точно надо уходить»

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал новость о том, что «красно-белых» может покинуть центральный защитник Миха Мевля.

«У него явно не получилось в «Спартаке» — было много критики со стороны болельщиков и журналистов. Ему точно надо уходить — он хоть и опытный футболист, но ему нужна игровая практика», - цитирует Шишкина «РБ Спорт». Он добавил, что сидеть на скамейке даже в одном из самых сильных клубов РПЛ не закончится для игрока ничем хорошим.

Ранее появилась информация, что 32-летний Мевля может вернуться в «Сочи». В игроке заинтересовался его бывший клуб, в составе которого словенец выступал с 2019 по 2021 год.