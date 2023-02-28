Анохин: «Спартаку» очень важно выиграть Кубок России второй год подряд»

Футбольный функционер Сергей Анохин высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России. Напомним, по сумме двух встреч «красно-белые» обыграли «железнодорожников» со счётом 5:2.

Отметим, что «Спартак» является действующим победителем этого турнира. В финальной игре прошлого розыгрыша «красно-белые» одолели «Динамо» (2:1).

«Я поздравляю «красно-белых» с победой. Выиграет ли «Спартак» Кубок России второй год подряд? Им это очень важно, нужно конкурировать за трофей в этом сезоне», — приводит слова Анохина «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе 36 набранных очков. Свой первый матч после возобновления розыгрыша москвичи проведут 4 марта против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.