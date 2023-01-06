Прудников рассказал, где бы мог продолжить карьеру Максименко

Бывший российский форвард Александр Прудников порассуждал о том, в каких клубах может продолжить карьеру молодой голкипер «Спартака» Александр Максименко. Максименко, напомним, проиграл конкуренцию в основе своему тёзке Александру Селихову и играет в этом сезоне в основном в Кубке России.

«В какой клуб он мог бы перейти? Это команда, которая борется за чемпионство, первая пятёрка: «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», - цитирует Прудникова Legalbet.

Прудников добавил, что Максименко с Селиховым периодически сменяли друг друга в воротах в этом сезоне, поэтому он считает, что у Максименко было нормальное количество игровой практики, ведь играет он в «Спартаке», а не в середняке или аутсайдере РПЛ.