Салихова — о Промесе: «Зенит» уже два месяца не уймётся, что лучший игрок РПЛ — футболист «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-руководителя «Спартака» Леонида Федуна высказалась о форварде «красно-белых» Куинси Промесе.

«Зенит» уже два месяца не уймется, что лучший игрок РПЛ — футболист «Спартака», а не их многомиллионный бразилец. И так будет всегда»,— заявила Салихова в интервью изданию Sport24. Также Зарема прокомментировала недавний скандал вокруг внефутбольной деятельности Промеса, отметив, что игроку нужно абстрагироваться от возникших проблем. По её мнению, когда футболист «Спартака» признаётся лучшим в лиге, находятся люди, которых это не устраивает.

Напомним, что Куинси Промес является лидером бомбардирской гонки нынешнего сезона РПЛ, забив 14 голов. Во всех турнирах в 23 матчах нидерландец отличился 17 раз при семи ассистах.