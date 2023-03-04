Кечинов: «Мешков отобрал победу у «Спартака» над «Уралом»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался после ничейного результата в матче «красно-белых» с «Уралом».

«Считаю, что Мешков отобрал победу у «Спартака». Две ошибки. Пенальти в ворота для «Спартака» не было — это ошибка, которая повлияла. Также незабитый мяч — там не было никакого нарушения, гол был забит чисто», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Уралом» завершился со счетом 2:2.

На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» идет на десятом месте, на счету «шмелей» 22 балла.