Промес: «Мне нравится хоккей, жаль, «Спартак» не выиграл»

Нападающий «Спартака» Куинси Промес, который по личным причинам не полетел с основным составом на сбор в ОАЭ остался в Москве и, напомним, сегодня вечером сходил на хоккей. В рамках КХЛ хоккейный клуб «Спартак» принимал у себя дома «Автомобилист»: победу одержали гости с Урала – 4:7.

«Мне нравится хоккей, очень хорошая игра, мне понравился матч. Только расстроен, что не выиграли. А так, просто прекрасно», - цитирует нидерландца ТАСС.

Напомним, пока основной состав «Спартака» в ОАЭ, их главный бомбардир в лице Промеса тренируется с молодёжкой «красно-белого» клуба.

Промес наравне с Владимиром Сычевым является лучшим бомбардиром РПЛ с 14 голами.