Президент «Урала»: «Только представителям Гаджимурадова хочется расторгнуть контракт»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации вокруг контракта Рамазана Гаджимурадова.

«Никто со мной не связывался. Это только представителям игрока хочется расторгнуть контракт, но никто с ними этого делать не будет. Рамазан игрок «Урала» и всё», — заявил руководитель клуба Премьер-лиги в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Гаджимурадов пропускает нынешний сбор «Урала», что ранее подтвердил президент клуба. По словам агента футболиста, к полузащитнику, который провёл в нынешнем сезоне 10 матчей в рамках РПЛ, есть интерес от других команд Премьер-лиги.