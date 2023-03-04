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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Федун не стал комментировать судейство после осечки «Спартака»

04 Марта 2023 • 16:46 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

«Спартак» не смог обыграть на своём поле «Урал» в 18-м туре Премьер-лиги – матч завершился вничью с результатом 2:2. В концовке «красно-белые» забили гол, однако судья Виталий Мешков ещё до этого дал свисток о нарушении правил в атаке, которого, вероятно, не было.

После игры вопрос о судействе получил Леонид Федун, который ранее был владельцем «Спартака».

«Судейство? Не комментирую», - сказал Федун, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Теперь «Спартак» будет готовиться к домашнему матчу чемпионата России против «Факела». Он пройдёт в субботу, 11 марта.

Судья, вероятно, «украл» победу у «Спартака»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Виталий Мешков
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