Спортивный журналист из Парагвая Хуан Анхель Освальдо в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход защитника Алексиса Дуарте в московский «Спартак».

Какие, на ваш взгляд, основные преимущества Алексиса Дуарте?

«Алексис очень разноплановый защитник. Он комфортно чувствует себя в любой расстановке и при любой тактике, умеет адаптироваться под тренерские задачи. Если команда переходит на другую схему, его не нужно менять, он сумеет подстроиться под новые условия».

В чём ему нужно прибавлять?

«Я думаю, что ему точно надо прибавлять в мышечной массе и поработать над физикой, но он молодой парень. Я уверен, при правильном питании и тренировках, он сумеет набрать мышечную массу без потери своей скорости и физики. Ему нужно быть более атлетичным для новых условий».

Какие у него перспективы в чемпионате России?

«Надеюсь, что у него быстро получится акклиматизироваться, это очень важно. Хорошо, что главный тренер клуба говорит с ним на одном языке. Думаю, что это сказалось на выборе Алексиса. И надо привыкнуть к низким температурам, всё-таки мы в Парагвае к такому не привыкли. Если всё сложится хорошо, Алексис себя покажет».

В России уже играет Роберто Фернандес, тоже центральный защитник, кто в Парагвае котируется выше?

«Они оба очень хорошие игроки, но я думаю, что Алексис Дуарте всё-таки котируется выше, чем Роберто Фернандес. Это более статусный игрок для Парагвая, у него лучше пресса».