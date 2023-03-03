Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с «Уралом».

- «Урал» не проигрывал с сентября. Беспроигрышная серия длится 13 матчей. «Спартаку» завтра будет тяжело добиться победы?

- Игра будет нелегкая, однозначно, потому что «Урал» - это боевая команда. Другое дело, что «Спартак» смотрится гораздо лучше, чем соперник. Москвичи быстрее и мобильнее. Игра будет тяжелая.

- В этом матче Абаскаль уже может ставить в состав Соболева, Селихова, Николсона. Смогут ли эти игроки сходу войти в игру, безболезненно для команды?

- Все зависит от тренировочного процесса и их взаимодействий. Надо смотреть, в какой форме они сейчас находятся. Если тренер увидит положительную динамику, конечно, поставит именно их. Но, мне кажется, он сделает ставку на тех ребят, которые уже прошли официальные матчи. Так что не исключаю, что дисквалифицированные на Кубок игроки, выйдут на замену. Хотя они и в старте могут появиться.

- Будет ли Абаскаль менять Максименко на Селихова?

- Пока не будет. А там все зависит от самочувствия Александра, от того, не получил ли он травму и других факторов. Это игроки одинакового уровня. А для вратарей важно доверие и результат.

- В чем секрет преображения «Урала» при Ганчаренко?

- Он ничего не изменил, но поставил ребятам задачи, за которые они цепляются. К футболистам есть доверие. Он нашел ключ к ветеранам. А когда идут победы, то футболисты не будут спорить с тренером. Они станут доверять ему. Ганчаренко в какой-то степени открыл «Урал».

- Можно предположить, какой получится игра?

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- «Спартак» гораздо быстрее соперника. У «Урала» нет такой мобильности. В первом тайме будет все решаться. Если «Спартак» не вскроет соперника, то во втором тайме может столкнуться с проблемой.

- Как отнеслись к итогам жеребьевки Кубка России, где «Спартаку» также достался «Урал»?

- Кубок непредсказуем. Любая команда может сотворить сенсацию. Противостояние будет двухматчевым, а это значит, что можно поменять какой-то тактический рисунок, еще какие-то моменты. В одном матче нет права на ошибку.

- Промесу отказано в выдаче паспорта РФ из-за судебных дел в Нидерландах. Это может отразиться на его настроении, его игре?

- Где-то это может засесть в подсознании, но он понимает, что это вопрос времени. «Спартак» все равно будет как-то решать эту ситуацию, чтобы игрок находился в более спокойном состоянии. Но эта ситуация будет сказываться на Промесе. Негативный отпечаток все равно остается.

- В целом старт «Спартака» весной оставил хорошее впечатление?

- Пока «Спартак» оставляет хорошее впечатление. По тем играм, что мы видели, команда показывает хороший футбол. Не знаю, что будет дальше, если он сейчас в такой форме, потому что спады все равно бывают, особенно при резвом старте.

Елена Григорьевская