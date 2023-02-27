Аленичев оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший наставник и футболист столичного «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о шансах «красно-белых» стать чемпионами России в нынешнем сезоне.

«Шансы есть, но думаю, что они очень-очень невысокие. Потому что «Зенит» превосходит их по составу и игре», — сказал Аленичев в интервью«Спорт-Экспрессу».

Напомним, что «Спартак» находится на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, уступая « Зениту» на шесть очков после 17 туров. Последние золотые медали «красно-белых» датированы сезоном 2016/2017.