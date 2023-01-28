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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тедеско в ближайшее время может возглавить сборную Бельгии

28 Января 2023 • 10:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
04.03 19:00

Экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить сборную Бельгии, сообщает HLN.

По информации источника, решение о назначении немецко-итальянского специалиста на новую должность может быть принято уже на следующей неделе.

Напомним, что последним местом работы Тедеско был «РБ Лейпциг», из которого он был уволен в сентябре прошлого года. Ранее сообщалось, что молодой тренер рассчитывает найти работу в Италии.

Экс-наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост после ЧМ-2022, на котором его команда не смогла преодолеть групповой этап. Сейчас испанский наставник возглавляет Португалию.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Бельгии Роберто Мартинес Доменико Тедеско
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