Тедеско в ближайшее время может возглавить сборную Бельгии

Экс-главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может возглавить сборную Бельгии, сообщает HLN.

По информации источника, решение о назначении немецко-итальянского специалиста на новую должность может быть принято уже на следующей неделе.

Напомним, что последним местом работы Тедеско был «РБ Лейпциг», из которого он был уволен в сентябре прошлого года. Ранее сообщалось, что молодой тренер рассчитывает найти работу в Италии.

Экс-наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес покинул свой пост после ЧМ-2022, на котором его команда не смогла преодолеть групповой этап. Сейчас испанский наставник возглавляет Португалию.