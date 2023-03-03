Тихонов – о конкуренции в «Спартаке»: «Всё равно легионеры будут играть»

Известный российский специалист Андрей Тихонов высказался о конкуренции в «Спартаке» между российскими и иностранными футболистами.

Специалист заявил, что нет совершенно никакого смысла в том, чтобы приобретать качественных легионеров лишь для того, чтобы они во время матчей сидели на скамейке запасных.

«Если всех всё устраивает, хотят, чтобы играли наши футболисты, зачем покупать Дуарте и Тавареша? Значит, тренеру они нужны. Думаю, что всё равно легионеры будут играть», - приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт уже завтра, четвёртого марта, против «Урала» из Екатеринбурга. Игра начнётся в 14:00 на домашней арене «красно-белых».