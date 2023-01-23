Ветеран «Спартака» Гаврилов считает, что клубу не нужны легионеры

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов заявил, что «красно-белым» не нужны легионеры.

По мнению Гаврилова, в условиях международной изоляции московскому клубу стоит поддерживать российских игроков.

«Не понимаю, зачем «Спартаку» тратить деньги на легионеров. Лучше эти средства пустить на своих ребят и как-то в их пользу применить», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. Отметим, что нидерландский нападающий «красно-белых» Куинси Промес в настоящий момент делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров турнира с игроком «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым. На счету обоих футболистов по 14 забитых мячей.