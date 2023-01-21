Глушаков: «Моё будущее прояснится в ближайшие дни»

Российский полузащитник Денис Глушаков, который пока что находится без клуба, заявил, что детали его будущего станут известны в ближайшие дни. Напомним, порядка двух недель назад россиянин покинул аутсайдер РПЛ – подмосковные «Химки». Вместе с ним команду покинули и другие игроки, игравшие, преимущественно при бывшем наставнике Сергее Юране.

«Моё будущее прояснится в ближайшие дни, предложений никаких не было», - цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

35-летний Глушаков был игроком «Химок» с 2020 года, а до этого опытный полузащитник играл в «Локомотиве» и «Спартаке», а также в грозненском «Ахмате».