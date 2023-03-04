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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Не хотелось бы, чтобы ошибка Мешкова стала ключевой в борьбе за чемпионство»

04 Марта 2023 • 21:38 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Бывший футболист столичного «Спартака» Роман Шишкин высказался о скандальной ничье «красно-белых» с «Уралом» во встрече Премьер-лиги.

«Не хотелось бы, чтобы эта ошибка Мешкова стала ключевой в борьбе за чемпионство. Очень обидно терять очки вот так, ладно бы, сами были виноваты, но здесь мы все понимаем, из-за чего всё произошло. Отметил бы игру «Урала» — это крепкий соперник, «Спартаку» с ним всегда непросто», — заявил экс-защитник российской сборной в интервью изданию «РБ Спорт».

Шишкин считает, что оба коллектива провели хороший поединок, выделив хороший старт игры от подопечных Гильермо Абаскаля. По его мнению, петербургский «Зенит» после такого результата не упустит чемпионский титул, имея такой отрыв и опыт.

Напомним, что «Спартак» сыграл вничью со счётом 2:2, что позволило лидеру турнирной таблицы чемпионата России увеличить отрыв до восьми очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Роман Шишкин
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