Оганесян: «Диалога со «Спартаком» и Абаскалем сейчас нет»

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян, в настоящий момент выступающий за «Оренбург» на правах аренды, высказался о своём будущем в московском клубе.

21-летний футболист признался, что в настоящий момент не поддерживает связь со «Спартаком».

«По окончании сезона я в любом случае вернусь в «Спартак». Дальше будет видно, как сложится моя судьба. Что касается диалога со «Спартаком» и Абаскалем, то сейчас этого нет», — приводит слова Оганесяна РИА Новости.

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявлял, что клуб попытается выкупить Оганесяна следующим летом. В текущем сезоне молодой футболист провёл 15 матчей, забил в них один гол и отдал одну результативную передачу.