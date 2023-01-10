Булыкин: «Если Промес пропустит лишь первый сбор, это не сильно повлияет на него»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился мыслями об одной из главных новостей вторника – Куинси Промес останется в Москве и не поедет со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ.

«Это не так сильно повлияет на игру команды, если он пропустит первый сбор. Но, конечно, скажется. А вот если Промес пропустит и второй сбор, то ему будет сложнее», цитирует БулыкинаVprognoze.ru.

Он добавил, что футболисту важно проходить вместе с командой предсезонную подготовку, ибо в противном случае игроки теряют взаимодействие с партнёрами по команде.

«Ему обязательно надо потренироваться с командой перед сезоном», - отметил Булыкин.