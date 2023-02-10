Шавло: «Классен неплохо проявляет себя в «Спартаке»

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Сергей Шавло высказался о возможном уходе Леона Классена в аренду.

«Классена просто куда-то отдавать не очень хочется. Если будет серьезный вариант, то отдадут. Леон неплохо проявляет себя в «Спартаке», — приводит слова Шавло издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, руководство «красно-белых» должно получить выгоду от возможного ухода защитника, отметив, что Классен должен остаться в «Спартаке».

Напомним, что Леон Классен стал футболистом «Спартака» в начале 2022 года, проведя в нынешнем сезоне 12 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.