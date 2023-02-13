Бывший игрок сборной Бельгии Герт Верхейн в интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о назначении эк-наставника «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера бельгийской команды.

«Доменико Тедеско проделал хорошую работу в тех клубах, которые тренировал. Это качественный специалист, работавший в различных условиях. В конечном итоге о нём будут судить по результатам, пока не стоит спешить так уж сильно критиковать это решение федерации.

Как я понимаю, после прошлого тренера условия зарплаты нового наставника сборной Бельгии были гораздо более скромными, поэтому многие специалисты даже не вели переговоры. Тедеско же сразу согласился и даже сам выступил с инициативой поработать в сборной, мне это понравилось. Значит работа в сборной Бельгии для него была в приоритете, а дальше будет видно», — сказал Верхейн.

Напомним, что контракт 37-летнего специалиста с бельгийской сборной рассчитан до конца чемпионата Европы 2024 года.

Тедеско возглавлял «Спартак» в период с 2019 по 2021 год. Под руководством немецко-итальянского специалиста «красно-белые» смогли выиграть серебряные медали чемпионата России.