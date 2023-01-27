Абаскаль: «У нас были очень интенсивные тренировки»

Наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль, возглавивший клуб летом пошлого года, рассказал о том, как прошел первый тренировочный сбор. Его «красно-белые» провели в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам Абаскаля, футболисты работали очень интенсивно, для них была подготовлена программа серьезных тренировок.

- Первый шаг мы сделали. Было непросто, команда находилась под нагрузками. У нас были очень интенсивные тренировки, особенно на второй неделе. Было и по две тренировки в день, - цитирует слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чемпионата России для московского «Спартака» возобновится четвертого марта, когда команда сыграет с «Уралом». «Спартак» не побеждал в чемпионате России с 2017 года.