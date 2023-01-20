Колосков: «Весной у «Спартака» будет шанс побороться с «Зенитом»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил шансы столичного «Спартака» в чемпионской гонке нынешнего сезона Премьер-лиги.

«На мой взгляд, для «Спартака» ещё не все потеряно — весной у них будет шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство. Безусловно, команда Семака является главным претендентом на трофей, но пока конкуренция в РПЛ сохраняется — отрыв не такой большой», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, при определённых обстоятельствах «сине-бело-голубые» могут ещё сильнее оторваться в чемпионской гонке, однако сейчас остаются команды, способные навязать борьбу за титул.

Напомним, что после 17 туров подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, опережая «Спартак» на шесть баллов.