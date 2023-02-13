Рианчо: «Друзья из России целый день поздравляют меня с днём рождения, я очень счастлив»

Экс-наставник «Спартака», а также бывший тренер «Рубина» по физической подготовке Рауль Рианчо, отмечающий сегодня, 13 февраля, свой 63-й день рождения, рассказал о поздравлениях, которые получает из России.

«Спасибо за поздравления! У меня много друзей в России (особенно в Казани). Они целый день звонят и пишут мне - я очень счастлив!» — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, в «Рубине» Рианчо работал с 2009 по 2014 год, после чего трудился в киевском «Динамо», а в 2018 году перешёл на работу в «Спартак», где не провёл и одного полноценного сезона, покинув Россию в тот же год. С тех пор испанский специалист находится без клуба.