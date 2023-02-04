Титов высказался о матче против легенд «Реала»

Экс-полузащитник столичного «Спартака» Егор Титов высказался о перспективах проведения матча легенд «красно-белых» и мадридского «Реала».

«Правда ли, что в этом матче готов сыграть весь звёздный состав «Спартака»? Я слышал, что планируют провести такой матч, но точной информации у меня нет», — заявил бывший игрок российской сборной в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что Олег Цымбаларь, сын легенды «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал о разработке матча, в котором должны встретиться участники встречи 1998 года. Тогда московский коллектив оказался сильнее со счётом 2:1, а голами отметились именно Титов и Цымбаларь.