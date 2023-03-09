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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Карьера Мешкова не закончится»

09 Марта 2023 • 14:11 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Урал
окончен

Восемнадцатый тур чемпионата России был отмечен судейской ошибкой в игре московского «Спартака» с «Уралом», из-за которой красно-белые потеряли победу - судья не засчитал гол Александра Соболева.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака», пожурил Виталия Мешкова за ошибку, но дал понять, что она не должна каким-то негативным образом сказаться на его карьере. Он уверен, что через некоторое время арбитру вновь доверят обслуживание важных матчей.

- Для «Спартака» ошибка Мешкова стала решающей. Скорее всего, его отстранят до конца сезона. Но на этом его карьера не закончится. Спустя некоторое время его восстановят и дадут судить топ-матчи РПЛ, как это часто бывает, - цитирует Кавазашвили «Чемпионат». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Анзор Кавазашвили Виталий Мешков
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